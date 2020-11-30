Неизвестные похитили мужчину на глазах у соседки и вывезли в лес

Похитители силой затолкали мужчину в машину и вывезли в лес Фото: dniprograd.org

В Олешках Херсонской области неизвестные похитили человека.

Похитители силой затолкали мужчину в машину и вывезли в лес, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

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"О похищении человека в полицию сообщила соседка потерпевшего. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что двое неизвестных приехали к мужу домой. Они начали бить 30-летнего потерпевшего, затолкали в автомобиль и уехали в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

По словам начальника Олешковского отдела полиции Вадима Ковальчука, полицейские предположили, что мужчину могли вывезти в лес. Сотрудники разделились на группы и начали поиски пропавшего, которые продолжались более суток.

"Один из участковых отделения полиции нашел мужчину в лесополосе и доставил его в больницу. Следователи опросили его и выяснили, что неизвестные вымогали у него адрес его знакомого, чтобы забрать у него долг. Он не знал данных, поэтому ему начали наносить удары, вывезли в лес и оставили там", - сообщил Вадим Ковальчук.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Его состояние удовлетворительное.

В полиции открыли уголовное производство за похищение человека. Личности злоумышленников и автомобиль, на котором похитили потерпевшего, установили. Досудебное расследование продолжается.

На Закарпатье полицейские задержали мужчин, которые устроили разбой. Двое мужчин угрожали попутчику, который ехал с ними в автомобиле, и требовали у него деньги и личные вещи. Пострадавший вышел из автомобиля и убежал в лес. Скрываясь от вымогателей, на территории, где была мобильная связь, он сразу же позвонил в полицию.