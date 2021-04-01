В курортной зоне Одессы неизвестные обстреляли развлекательный комплекс. Очевидцы сообщают, что стреляли в известный клуб Park Residence. Фото: followers.com.ua

В ночь на 1 апреля в курортной зоне Одессы неизвестные обстреляли развлекательный комплекс.

Инцидент произошел на Французском бульваре, сообщили .в отделе коммуникации областной полиции.

"Двое неизвестных совершили несколько выстрелов в сторону здания развлекательного комплекса и бросили бутылку с легковоспламеняющимся веществом. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждено только окно заведения", - сказано в сообщении.

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С места происшествия изъяли 4 стреляные гильзы предположительно от гладкоствольного охотничьего ружья. Дело расследуют как хулиганство. Злоумышленников ищут.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что злоумышленники обстреляли известный клуб Park Residence.

Здание "Киевгорстроя" на улице Емельяновича-Павленко 4/6 в Печерском районе Киева обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. Неизвестные попали в отдел продаж, там, в частности, выявлен хвостовик снаряда. Сразу у отдела продаж расположен ресторан "Хмели-сунели". Отстрелянный тубус гранатомета бросили через дорогу от здания. На нем были спилены номера. Его происхождение невозможно установить.