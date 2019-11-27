Не наша территория: в онкодиспансере ответили на скандал с видео пациенток на порносайтах

В кабинете врача УЗИ-диагностики Одесского областного онкологического диспансера незаконно снимали осмотры пациенток. Фото - 20 минут

Незаконная видеосъемка гинекологических УЗИ, которые размещались на порнографических сайтах, происходила на арендованной территории.

Соответственно, работники Одесского областного онкологического диспансера не имеют к этому никакого отношения, сообщил главный врач диспансера Олег Лукьянчук.

"Все происходило на арендованной территории. Врач, который работал в кабинете, в котором была установлена ​​видеокамера, не является сотрудником диспансера", - заявил Лукьянчук.

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Уверяет, что руководство медучреждения не может контролировать работу лиц, работающих на арендованной территории, поскольку это не предусмотрено законодательством. По его словам, онкодиспансер является собственностью Одесского областного совета и поэтому не может выдворить арендатора. Но будет требовать расторжения договора-аренды. Поскольку, медработник, причастный к инциденту, нарушил врачебную этику, нанес ущерб имиджу онкологического диспансера и др.

В кабинете врача УЗИ-диагностики Одесского областного онкологического диспансера незаконно снимали осмотры пациенток. Одна из пациенток гинеколога обратилась в киберполицию когда узнала, что видео с ее осмотром опубликовали на порносайте.