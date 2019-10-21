"Не доглядела" - в ТРЦ ребенок упал со второго этажа

Чуть не убился в ТРЦ. Фото:kiev.zagranitsa.com

19 октября в полтавском торговом центре "Киев" с эскалатора упал 11-летний мальчик.

Пострадавшему ребенку сразу оказали необходимую медицинскую помощь, а затем госпитализировали в городскую детскую больницу. Сейчас мальчик в тяжелом состоянии, сообщили в полтавской группе "подслушанных в Полтаве" в соцсети.

Происшествие случилось около 12:30. Администрация ТРЦ на своей странице в Facebook обвиняет мать ребенка - мол, не доглядела.

"Пока она осуществляла финансовые операции у банкомата, мальчик оставшись на некоторое время без ее присмотра и играл на эскалаторе. В результате таких шалостей он поднялся, не удержался и упал", - написали на странице "Торгово-развлекательный центр" Киев "

Также администрация "Киева" отметила, что эскалаторы и все техническое оборудование ТРЦ в исправном состоянии и регулярно обслуживаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина порезала ножом своих детей

18 октября в Миргороде на Полтавщине попрощались с 36-летней военной Ярославой Никоненко, которая 15 октября погибла от пули снайпера в зоне ООС.