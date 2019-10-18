 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Просмотров: 1449
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 531
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1620
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2484
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2079
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2484
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3051
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1512
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4716
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
16
6
13
4
4
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Украинцы &quot;примеряют&quot; иностранные самолеты
Украинцы "примеряют" иностранные самолеты
2 тысячи выстрелов в минуту: армейцы показали, как учатся стрелять из зениток
2 тысячи выстрелов в минуту: армейцы показали, как учатся стрелять из зениток
Новая техника - новая армия: ВСУ пригнали новый бронеавтомобиль
Новая техника - новая армия: ВСУ пригнали новый бронеавтомобиль
Четверо украинских богатырей установили рекорд: протянули танк Т-72 более 3 метров
Четверо украинских богатырей установили рекорд: протянули танк Т-72 более 3 метров
Видео
Все видео
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Российские диверсанты завязали бой возле Петровского
Российские диверсанты завязали бой возле Петровского
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4077
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7101
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1638
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 864
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 октября 2019
1 Просмотров: 54
Майдан як попередження
Уся ця історія з "формулою Штайнмаєра" свідчить про те, яким чутливим продовжує бути українське суспільство. Наскільки оголені його нерви, гострий ...
пятница, 18 октября 2019 18:25

Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
16

  Комментировать

На Полтавщине попрощались с Ярославой Никоненко, которую убил снайпер
Фото: Анна Чапала
На Полтавщине попрощались с Ярославой Никоненко, которую убил снайпер
На Полтавщине попрощались с Ярославой Никоненко, которую убил снайпер
На Полтавщине попрощались с Ярославой Никоненко, которую убил снайпер
На Полтавщине попрощались с Ярославой Никоненко, которую убил снайпер

Сегодня, 18 октября, в Миргороде на Полтавщине попрощались с 36-летней военной Ярославой Никоненко, которая 15 октября погибла от пули снайпера в зоне ООС.

Церемония прощания с погибшей, солдатом 101-й бригады охраны Генштаба, прошла на центральной площади города. Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua

Собралось около тысячи человек. Фото погибшей держит в руках сестра Ярославы. На нем женщина улыбается.

"Мы все собрались здесь, чтобы разделить общее горе, гибель нашего собрата. Она является примером воинской обязанности для всех граждан Украины. Ярослава пошла продолжать то дело, которое начал ее отец отдав именно самое дорогое - свою жизнь ", - говорит заместитель командира 101 бригады охраны Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Булахов.

Ярослава - дочь Сергея Никоненко, добровольца батальона "Айдар", погибшего в январе 2015 году в Луганской области от обстрела "Градов". Она ушла на фронт за отцом и вступила в 101 бригаду охраны Генштаба ВСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе подорвались украинские военные

У погибшей осталась 13-летняя дочь. Похоронили женщину на местном кладбище рядом с могилой отца.

16 октября около 21:00 во время обстрела оккупантами позиций украинских бойцов погиб старший матрос Степан Криль. Служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского.

Автор: Анна ЧАПАЛА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
октября

Внедорожник сбил 11 человек на тротуаре

Писатель написал роман, в котором пожарные сжигают книги

Украинского поэта сожгли в заброшенном сарае

Чтобы засвидетельствовать чудо - опросили 113 свидетелей

Самое читаемое
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
15
 Просмотров: 175144
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры Просмотров: 32106
Известную модель нашли зацементированной в пустыне
Известную модель нашли зацементированной в пустыне Просмотров: 26955
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры Просмотров: 21061
Женщина построила забор из 50 тысяч бутылок
Женщина построила забор из 50 тысяч бутылок Просмотров: 16941
Донбасс
Необходимо признать Россию второй стороной конфликта - Жданов
Необходимо признать Россию второй стороной конфликта - Жданов
 Просмотров: 207
Украинцы "примеряют" иностранные самолеты
Украинцы "примеряют" иностранные самолеты
6
 Просмотров: 3141
Россияне применили тяжелую артиллерию против ВСУ
Россияне применили тяжелую артиллерию против ВСУ 2 Просмотров: 567
Правительство сообщило, кто из боевиков ДНР и ЛНР не попадают под амнистию
Правительство сообщило, кто из боевиков ДНР и ЛНР не попадают под амнистию 1 Просмотров: 2880
Министр обороны отказался комментировать возможную потерю 30 населенных пунктов при разведении войск
Министр обороны отказался комментировать возможную потерю 30 населенных пунктов при разведении войск Просмотров: 711
Больше всего комментируют
5
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
3
Детективы НАБУ задержали Гладковского
3
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык
2
Арахамия передал доказательства подкупа участников вече "Нет - капитуляции" в СБУ
2
Меркель и Макрон сделали совместное заявление о минских соглашениях
Голосов: 2339
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua