Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото

Фото: Анна Чапала

Сегодня, 18 октября, в Миргороде на Полтавщине попрощались с 36-летней военной Ярославой Никоненко, которая 15 октября погибла от пули снайпера в зоне ООС.

Церемония прощания с погибшей, солдатом 101-й бригады охраны Генштаба, прошла на центральной площади города. Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua

Собралось около тысячи человек. Фото погибшей держит в руках сестра Ярославы. На нем женщина улыбается.



"Мы все собрались здесь, чтобы разделить общее горе, гибель нашего собрата. Она является примером воинской обязанности для всех граждан Украины. Ярослава пошла продолжать то дело, которое начал ее отец отдав именно самое дорогое - свою жизнь ", - говорит заместитель командира 101 бригады охраны Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Булахов.

Ярослава - дочь Сергея Никоненко, добровольца батальона "Айдар", погибшего в январе 2015 году в Луганской области от обстрела "Градов". Она ушла на фронт за отцом и вступила в 101 бригаду охраны Генштаба ВСУ.

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У погибшей осталась 13-летняя дочь. Похоронили женщину на местном кладбище рядом с могилой отца.

16 октября около 21:00 во время обстрела оккупантами позиций украинских бойцов погиб старший матрос Степан Криль. Служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского.