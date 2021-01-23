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суббота, 23 января 2021 16:34

Не было ни одного огнетушителя: в чем обвиняют директора сгоревшего дома престарелых

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Не было ни одного огнетушителя: в чем обвиняют директора сгоревшего дома престарелых
В Харькове арестовали без права на залог директора сгоревшего дома престарелых Ольгу Кравченко. Фото: segodnya.ua

Директора сгоревшего харьковского дома престарелых "Золотое время" Ольгу Кравченко арестовали без права на залог. Под стражей он будет находиться до 22 марта.

Такое решение сегодня, 23 января, принял Киевский районный суд Харькова.

Подозрение признано обоснованным. По данным следствия, супруги Ольга и Вячеслав Кравченко фактически руководили заведением, где в результате пожара погибли 15 человек. Они не позаботилось о пожарной безопасности дома. В 2-этажном здании с 30-ю пожилыми людьми не было ни одного огнетушителя.

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Защита Кравченко настаивал на домашнем аресте. Поскольку у женщины проблемы со здоровьем. Ей недавно сделали операцию на колене. Испытывает трудности в передвижении.

Судебное заседание по Кравченко началось вслед за заседанием по ее мужу - арендатора помещения. Вячеслава Кравченко тоже взяли под стражу на 60 дней - до 21 марта.

Днем 21 января в частном доме престарелых на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. Это пациенты и 4 работника. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом. Одной из версий возгорания сразу называли неисправность газового оборудования. В день трагедии его как раз должны были чинить. Свидетели говорят, задымление началось у газового счетчика. Трое работников уже дали показания, по информации председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко. Также среди версий рассматривается пожар в результате поджога, в результате неосторожного обращения с огнем в быту и с электроприборами и в результате замыкания электросети.

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