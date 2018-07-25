Нашли тело пропавшей 2-летней девочки

25 июля на реке Лазещина в Раховском районе Закарпатья нашли тело трехлетнего ребенка.
Девочку обнаружили специалисты водолазно-спасательного отделения города Хуст. Ребенок пропал вчера около 21:00.
"Спасатели вместе с родственниками и местным населением проводили внешний осмотр береговой зоны и акватории реки. Также осуществлялось подводное обследование путем погружения", - сообщают в ГСЧС.
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Тело нашли на расстоянии около 2 км от того места, где ее последний раз видели.
В Тернопольской области в заброшенном колодце обнаружили тело 29-летнего мужчины, которого разыскивали 2 дня. Об исчезновении сына в полицию сообщила жительница села Кордышев Шумского района Тернопольской области.
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