В колодце нашли тело пропавшего 29-летнего мужчины

 
Ексклюзивы
1/5
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1080
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2286
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 486
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6408
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 603
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 990
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3015
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3286
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6894
Фото
Все фото
9
6
4
9
4
Крики, слезы и отчаяние: после прорыва дамбы исчезли сотни людей
Крики, слезы и отчаяние: после прорыва дамбы исчезли сотни людей
В Греции бушует масштабный лесной пожар
В Греции бушует масштабный лесной пожар
Стая обезьян оккупировали дачный поселок под Одессой
Стая обезьян оккупировали дачный поселок под Одессой
ДТП под Киевом: водитель потерял мать и дочь (фото 18+)
ДТП под Киевом: водитель потерял мать и дочь (фото 18+)
Новая ДТП под Киевом: среди погибших ребенок
Новая ДТП под Киевом: среди погибших ребенок
Видео
Все видео
Житомирская трагедия: обнародовали видео первых минут после аварии (+21)
Житомирская трагедия: обнародовали видео первых минут после аварии (+21)
Авто со столичными копами упало в реку
Авто со столичными копами упало в реку
Трагедия на Житомирщине: рассказ пассажирки и что известно о водителе
Трагедия на Житомирщине: рассказ пассажирки и что известно о водителе
Ехали с отдыха: сообщили о состоянии пострадавших в аварии на Житомирщине детей
Ехали с отдыха: сообщили о состоянии пострадавших в аварии на Житомирщине детей
ДТП в Житомире: сообщили обновленные данные о погибших и причинах трагедии
ДТП в Житомире: сообщили обновленные данные о погибших и причинах трагедии
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4149
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 810
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4365
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3645
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27154
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 1152
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
вторник, 24 июля 2018 14:38

В колодце нашли тело пропавшего 29-летнего мужчины

  Комментировать
В колодце нашли тело пропавшего 29-летнего мужчины
Мужчина исчез два дня назад. Фото: images.unian.net

В Тернопольской области в заброшенном колодце обнаружили тело 29-летнего мужчины, которого разыскивали 2 дня.

Об исчезновении сына в полицию сообщила жительница села Кордышев Шумского района Тернопольской области, - пишет "Уніан".

Нашли вести пропавшего в колодце глубиной 57 м, который находился на заброшенной территории недалеко от дома, где жил человек. Колодец уже давно высох и люди, чтобы обезопасить своих детей, прикрыли его досками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве убили мужчину и ранили женщину

Во время поисков жители села увидели, что колодец снова открыт. Там нашли погибшего. Его тело со дна достали спасатели службы чрезвычайных ситуаций.

При осмотре судмедэксперт обнаружил ссадины головы, рук и ног, характерные для падении с высоты. Других телесных повреждений, которые бы свидетельствовали о насильственной смерти, не обнаружено. Окончательную причину смерти установит экспертиза.

Возле Тернополя в поле обнаружили тело исчезнувшего мужчины. В полицию сообщил сельский голова Петриков. Рассказал, что умершему на вид лет 50.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В колодце нашли тело пропавшего 29-летнего мужчины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

День памяти княгини Ольги: как правительница приняла христианство

В Черном море положили начало пасажирскому судоходству

Рыльский отбил жену у знакомого

Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво"

Нашли пышное погребение больной сифилисом женщины с собачкой

Археологи раскопали золото Скифского периода

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 305239
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 204462
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 3 Просмотров: 60704
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
12
 Просмотров: 44558
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 41725
Больше всего комментируют
10
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
7
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
4
Фотография Путина "засветилась" в Киево-Печерской Лавре
4
У Гройсмана выступили с критикой в адрес Усика
4
"Серый кардинал" президента объяснил, почему Порошенко не Янукович
Голосов: 960
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua