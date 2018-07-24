В колодце нашли тело пропавшего 29-летнего мужчины

Мужчина исчез два дня назад. Фото: images.unian.net

В Тернопольской области в заброшенном колодце обнаружили тело 29-летнего мужчины, которого разыскивали 2 дня.

Об исчезновении сына в полицию сообщила жительница села Кордышев Шумского района Тернопольской области, - пишет "Уніан".

Нашли вести пропавшего в колодце глубиной 57 м, который находился на заброшенной территории недалеко от дома, где жил человек. Колодец уже давно высох и люди, чтобы обезопасить своих детей, прикрыли его досками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве убили мужчину и ранили женщину

Во время поисков жители села увидели, что колодец снова открыт. Там нашли погибшего. Его тело со дна достали спасатели службы чрезвычайных ситуаций.

При осмотре судмедэксперт обнаружил ссадины головы, рук и ног, характерные для падении с высоты. Других телесных повреждений, которые бы свидетельствовали о насильственной смерти, не обнаружено. Окончательную причину смерти установит экспертиза.

Возле Тернополя в поле обнаружили тело исчезнувшего мужчины. В полицию сообщил сельский голова Петриков. Рассказал, что умершему на вид лет 50.