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воскресенье, 22 июля 2018 18:10

Посреди поля нашли труп мужчины

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Посреди поля нашли труп мужчины
На Тернопольщине мужчина исчез после выписки из больницы. Его тело нашли посреди поля ФОТО: https://ru.wiktionary.org

Близ Тернополя в поле обнаружили тело исчезнувшего мужчины. В полицию сообщил сельский голова Петриков. Рассказал, что умершему на вид лет 50.

При предварительном осмотре на теле мужчины эксперты следов насильственной смерти не обнаружили. Личность умершего установили. Это - 52-летний уроженец Зборовского района. Долгое время жил в Тернополе, пишет сайт "Медиатор".

Соседка мужчины рассказала, что в начале июля его "скорой" забрали в больницу - в центре города почувствовал себя плохо. На следующий день его отпустили. Но дома он не
появился. На связь не выходил.

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Когда в поле нашли неизвестного мужчину, родственникам пропавшего показали его фото. Они его опознали. Точную причину смерти мужчины должны установить эксперты.

На Львовщине в поле возле трассы Киев-Чоп нашли парализованного мужчину, который несколько дней пролежал под жарой в беспомощном состоянии.

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