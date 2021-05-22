Нашли свалку поврежденных полицейских автомобилей

Авторы видео не понимают, почему авто не ремонтируют. Фото: "Харьков 1654"

В Днепре обнаружили свалку побитых полицейских авто на территории Управления патрульной полиции.

Поврежденные автомобили стоят там длительное время, сообщает Telegram-канал "Харьков 1654". На всех автомобилях есть повреждения разной степени. Но большинство из них имеют незначительные следы аварий.

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"Почему их не ремонтируют, и кто за это ответит, не ясно. А пока мы можем посмотреть, на что пошли наши деньги ", - говорится в подписи к видео.

В Объединенных Арабских Эмиратах разбитые люксовые авто не ремонтируют, а оставляют на свалках или специальных парковках. Видео с такой парковки опубликовали на YouTube-канале Supercar Blondie.