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вторник, 01 сентября 2020 09:35

Нарколог выписывал фальшивые рецепты на приобретение психотропных средств

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Нарколог выписывал фальшивые рецепты на приобретение психотропных средств
Врач-нарколог выписывал фальшивые рецепты на приобретение психотропных средств Фото: tsn.ua

В Харькове нарколога одного из медучреждений города будут судить. Он выдавал рецепты на приобретение наркотических средств. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Харьковской области.

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В Основянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории района незаконно осуществляется выдача рецептов на право приобретения наркотических средств. Полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 58-летний нарколог одного из медицинских центров Харькова.

Полиция предъявила мужчине подозрение в совершении преступления. Ему грозит до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

Не получила за стажировку: 35-летняя женщина обокрала аптеку. В Броварах Киевской области полиция задержала женщину, которая похитила деньги из аптеки.

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