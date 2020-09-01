Врач-нарколог выписывал фальшивые рецепты на приобретение психотропных средств Фото: tsn.ua

В Харькове нарколога одного из медучреждений города будут судить. Он выдавал рецепты на приобретение наркотических средств. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Харьковской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врач возглавлял банду наркоторговцев

В Основянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории района незаконно осуществляется выдача рецептов на право приобретения наркотических средств. Полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 58-летний нарколог одного из медицинских центров Харькова.

Полиция предъявила мужчине подозрение в совершении преступления. Ему грозит до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

Не получила за стажировку: 35-летняя женщина обокрала аптеку. В Броварах Киевской области полиция задержала женщину, которая похитила деньги из аптеки.