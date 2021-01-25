Нападение на активиста: что рассказали в полиции

Фото: hk.npu.gov.ua

Злоумышленника, который напал на 2 братьев в Харькове и бросил гранату, разыскивает полиция.

От серьезных травм мужчин спасла быстрая реакция, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"38-летний пострадавший рассказал, что неизвестный гражданин ударил его по голове, бросил под ноги предмет, похожий на гранату, и убежал. Мужчина успел отбросить его в сторону, после чего раздался хлопок", - сказано в сообщении.

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С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Дело расследуют как хулиганство.

38-летний мужчина в больнице с травмой, полученной в результате удара по голове.

Нападение произошло 24 января в 23:30 у дома №52 на ул. Владислава Зубенка в Харькове. Потерпевший - активист "Мы Харьковчане" Алексей Поликашов. Он возвращался домой с братом.