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понедельник, 25 января 2021 12:26

Нападение на активиста: что рассказали в полиции
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В Харькове неизвестный бросил посреди улицы гранату в 2-х братьев и убежал
Фото: hk.npu.gov.ua
В Харькове неизвестный бросил посреди улицы гранату в 2-х братьев и убежал
В Харькове неизвестный бросил посреди улицы гранату в 2-х братьев и убежал
В Харькове неизвестный бросил посреди улицы гранату в 2-х братьев и убежал

Злоумышленника, который напал на 2 братьев в Харькове и бросил гранату, разыскивает полиция.

От серьезных травм мужчин спасла быстрая реакция, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"38-летний пострадавший рассказал, что неизвестный гражданин ударил его по голове, бросил под ноги предмет, похожий на гранату, и убежал. Мужчина успел отбросить его в сторону, после чего раздался хлопок", - сказано в сообщении.

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С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Дело расследуют как хулиганство.

38-летний мужчина в больнице с травмой, полученной в результате удара по голове.

Нападение произошло 24 января в 23:30 у дома №52 на ул. Владислава Зубенка в Харькове. Потерпевший - активист "Мы Харьковчане" Алексей Поликашов. Он возвращался домой с братом.

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