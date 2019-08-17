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суббота, 17 августа 2019 19:16

Началось расследование падения украинского вертолета

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Началось расследование падения украинского вертолета
ГБР выясняет присины аварии. Фото: ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований во Львове начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту падения военного вертолета Ми-2 на территории военной части А2595 в городе Броды.

По предварительной информации, вертолет Ми-2 после успешного взлета поднялся на высоту около 4-5 м, после чего упал на бок, сообщили в ГБР.

На борту было два члена экипажа, они не получили повреждений, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Следователи теруправления ГБР во Львове совместно с группой прокуроров военной прокуратуры Тернопольского гарнизона проводят первоочередные следственные действия на месте происшествия. Причина аварии выясняется.

16 августа в Бродах разбился военный вертолет Ми-2. В результате аварии никто не пострадал. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований во Львове Зоряна Тивин.

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Дата
17
августа

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