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пятница, 01 октября 2021 12:47

"На живот, с*ка!": В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева
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Чеченский киллер 29-летний Аслан Дикаев
Фото: argumentua.com
В перестрелке погибли два милиционера
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Преступники начали перестрелку, когда их остановили сотрудники ГАИ
Попытки бойцов спецподразделения "Сокол" УБОП штурмом взять здание, в котором укрывались преступники

1 октября 2011 года в Одесской области в ходе спецоперации убили двух преступников, причастных к убийству милиционеров.

В ночь с 29 на 30 сентября вблизи Одессы произошла перестрелка. Оперативники УГРО получили информацию, что по трассе на черном ВАЗ 2110 вероятно передвигается профессиональный чеченский киллер. Он осуществлял заказные убийства в России и Украине. Сотрудники остановили автомобиль келлера. Преступник бросил в сторону милиции гранату и начал перестрелку. Погибли прапорщик со спецвзвода облГАИ 40-летний Александр Розмарица и "беркутовец" 21-летний Виктор Коженко. Четверо коллег получили огнестрельные ранения.

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Милиция установила личность главного убийцы. Им оказался уроженец чеченского города Грозный 29-летний Аслан Дикаев. В российском Волгограде он был штатным киллером у местной чеченской мафии. Отметился в криминальных разборках местных криминальных кланов. После нескольких убийств переехал в Украину. Нелегально жил в Одессе, работал наемником. В Одессе и области убил владельца асфальтового завода и застрелил еще нескольких человек "на заказ".

После перестрелки в Одесской области ввели план перехвата "Сирена". В воздух подняли вертолеты, а дороги и вокзалы перекрыли.

Преступников нашли на 9-й станции Фонтана возле санатория "Красные зори" в небольшом частном доме. С территории проведения спецоперации эвакуировали жителей близлежащих домов.

Во время операции убийца Аслан Дикаев просил правоохранителей не стрелять в него. Но те продолжали огонь. Об этом свидетельствовал студент Александр, который в тот день из общежития видел спецоперацию.

"Я услышал громкие выстрелы под балконом и увидел, как лежали два милиционера в засаде за бугорком. На спине у бойцов спецподразделений была надпись "Милиция". Вся операция длилась примерно до 16.30. Часа два продолжались выстрелы. Группа захвата бегала туда-сюда. А потом уже начались крики", - рассказывал Александр.

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Около 13:00 он увидел, как Дикаев выбежал с автоматом и запасным магазином с патронами, перемотанным скотчем.

"Он выбежал на улицу. Видимо, хотел убежать. Он бежал и стрелял из автомата. За углом был вход в наше общежитие. Ему подстрелили правое плечо. В правой руке был автомат. Он его бросил, поднял левую руку и закричал: "Не стреляйте, я без оружия. Я сдаюсь!". Он выбежал на милиционеров, которые были в засаде. Они начали стрелять ему по ногам и закричали: "На живот, с*ка!". Он упал на землю, потом по нему начали стрелять снайперы. Он еще шевелился. Когда все закончилось, вокруг него ходил милиционер и цеплял тело веревкой", - свидетельствовал парень.

Российского киллера Аслана Дикаева тайно похоронили в Чечне. Тело передали матери 13 октября. На следующий день, 14 октября, его похоронили на кладбище в Грозном.

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Дата
01
октября

"На живот, с*ка!": В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева

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