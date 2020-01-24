На свидание никто не ходит: как живет в СИЗО подозреваемый в убийстве Дарьи Лукьяненко

Николай Тарасов из поселка Ивановка Одесской области признался в убийстве односельчанки 11-летней Дарьи Лукьяненко. Позже заявил, что показания из него выбили полицейские. Фото: pushkinska.net

Подозреваемый в жестоком убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области Николай Тарасов более месяца находится в Одесском СИЗО. Туда его перевели из Раздельнянского изолятора временного содержания.

Тарасов сидит в общей камере еще с тремя заключенными. Жалоб и заявлений от него не поступало, сообщили в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста, передает "Пушкинская".

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Что касается свиданий с родственниками, то их за время его пребывания в СИЗО не было. Хотя они не запрещены. Согласно законодательству, возможны 3 встречи в месяц продолжительностью от одного до четырех часов за раз.

Также в ведомстве добавляют, что Тарасов в СИЗО не работает. Он может это делать по собственному желанию и с разрешения суда или следователя, однако пока к труду он не привлекался.

Дарья Лукьяненко исчезла 13 июня прошлого года по дороге в школу. Через неделю ее тело нашли в выгребной яме во дворе частного дома семьи предпринимателей Тарасовых. В убийстве признался младший сын супругов - 22-летний Николай. По данным следствия, он затянул девочку к себе в дом и пытался изнасиловать, но не смог. Тогда убил девочку, а чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в выгребной яме. Николаю Тарасову инкриминируют сразу 4 статьи: покушение на изнасилование несовершеннолетней, незаконное лишение свободы, убийство ребенка и надругательство над телом погибшей. Ему грозит пожизненное заключение. На одном из судебных заседаний Николай Тарасов заявил, что своей вины он не признает. И что это полицейские силой заставили его признаться в убийстве.