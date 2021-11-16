На ступеньках колледжа нашли новорожденную девочку

Во Львовской области у входа в колледж нашли новорожденную девочку. Фото: lv.npu.gov.ua

16 ноября в Новом Роздоле Львовской области к политехническому колледжу подбросили новорожденную девочку.

Завернутого в шарф младенца нашел на ступеньках столовой охранник, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Полицейские сразу доставили новорожденную девочку в городскую больницу. Устанавливают обстоятельства происшествия и личность матери, бросившей младенца", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Матери грозит до трех лет тюрьмы.

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Девочка здорова и лишь немного пострадала из-за переохлаждения, рассказала заместитель главного врача Новораздельской городской больницы Ольга Шелудько, передает zaхid.net.

"Вес ребенка - 3150 г, рост - 50 см. Девочку подбросили через несколько часов после рождения", - отметила врач.

Младенец остается в детском отделении больницы. Если результаты анализов подтвердят отсутствие проблем со здоровьем, девочку переведут в дом ребенка.

Во Львове в "окне жизни" оставили пятидневного младенца. Это мальчик, его подбросили ночью. Ребенок здоров, у него только желтуха. Мать оставила записку с извинением, что бросила сына, и просьбой найти ему хорошую семью.