В больницу подбросили пятидневного мальчика с запиской

Во Львове в "окне жизни" оставили пятидневного мальчика. Фото: ua.depositphotos.com

Во Львове в "окне жизни" оставили пятидневного младенца. Это мальчик, его подбросили ночью.

Ребенок здоров, имеет только желтуху. Мать оставила записку с извинением, что бросила сына, и просьбой найти ему хорошую семью.

"Ребенок был очень опрятный, чистенькая одежда, конверты, тепленький, не переохолодженyный, за ним хорошо ухаживали", - говорит врач-анестезиолог Львовской детской больницы Екатерина Свидняк, передает ТСН.

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В детской больнице ребенка уже назвали Юрием. В течение месяца он будет находиться в больнице, а дальше его отдадут в дом ребенка.

В Каменском на Днепропетровщине врачи нашли младенца в спортивной сумке. Ребенка подбросили к станции скорой медицинской помощи на левобережной части города. Медики осмотрели младенца и сообщили, что это мальчик возрастом примерно 1,5-2 месяца. К руке ребенка привязали 2 кольца.