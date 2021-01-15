На стоянке сожгли авто полицейского

В Одесской области неизвестные подожгли BMW Х5, которым пользовался сотрудник местной полиции. Фото: ГСЧС

В Подольске в Одесской области неизвестные подожгли автомобиль BMW Х5. На нем ездил 29-летний лейтенант местной полиции.

Автомобиль был на стоянке возле супермаркета. Около 4:00 он загорелся. По предварительным выводам экспертов, машину подожгли. Об этом пишет "Думская".

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Автомобиль принадлежит матери полицейского. Он связывает поджог со своей работой.

Следователи открыли уголовное производство. Поджигателей ищут.

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