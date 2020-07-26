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воскресенье, 26 июля 2020 10:05

На похоронах озвучили предсмертную записку Алексея Кучапина

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На похоронах озвучили предсмертную записку Алексея Кучапина
Волонтера Алексея Кучапина похоронили 25 июля. Фото: facebook.com/alexander.chekmenev

25 июля, в Лютеранской церкви святой Екатерины в Киеве попрощались с волонтером и основателем общественной организации, которая занимается бездомными, Алексеем Кучапиним.

Провести его в последний путь пришли родные, друзья, а еще те, кому он помогал. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пастор церкви, который дружил с погибшим, впервые озвучил его предсмертную записку: "Я вырос без отца на улице и мне каждый день приходилось делать выбор между злом и добром. Чаще я выбирал зло. Надеюсь, бог меня помилует ради Иисуса".

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Окончательную причину смерти полицейские сообщат после результатов экспертиз. Теперь более склонны к версии самоубийства. Ведь рядом с погибшим правоохранители нашли таблетки и записку.

"Всегда, когда мы находим тело человека при странных обстоятельствах, то квалифицируют дело как убийство. После чего изучают вопрос - было ли это убийство или самоубийство, или инсценировка. На момент обнаружения тела каких-то явных следов насильственной смерти не было", - сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Во время поисков правоохранители обнаружили тело пропавшего Кучапина в квартире в Днепровском районе. На предварительном осмотре тела признаков насильственной смерти не заметили, заявили в полиции. Следователи переквалифицировали уголовное дело на умышленное убийство с дополнительной квалификацией - естественная смерть.

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