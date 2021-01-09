На месте крушения самолета в Индонезии нашли обломки и части тел

Boeing 737-500 упал в воду недалеко от острова Ланканг. Фото: Reuters

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду в Индонезии 9 января. На борту находились десятки людей, сообщает агентство Синьхуа. Найденные обломки самолета и части тел.

Также среди найденных предметов есть кабели, карманы, сиденья, волосы и джинсы, рассказал местный житель.

По данным CNN Indonesia, Boeing 737-500 упал в воду недалеко от острова Ланканг. Рыбаки дважды видели взрыв в море.

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Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air разбился 9 января в Индонезии. Он выполнял внутренний пассажирский рейс из Джакарты в Понтианак.