На машину патрульных упало дерево

Фото: 1kr.ua

В Кривом Роге сильный ветер повалил дерево на машину патрульной полиции.

Инцидент произошел на территории Металлургического района, сообщает 1kr.ua.

Никто не пострадал.

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В служебной машине полиции было разбито заднее стекло и фары. Сотрудники 11-й пожарной части распилили дерево, чтобы освободить машину.

Начал работу штаб Госагентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.