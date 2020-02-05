На машину патрульных упало дерево

В Кривом Роге сильный ветер повалил дерево на машину патрульной полиции.
Инцидент произошел на территории Металлургического района, сообщает 1kr.ua.
Никто не пострадал.
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В служебной машине полиции было разбито заднее стекло и фары. Сотрудники 11-й пожарной части распилили дерево, чтобы освободить машину.
Начал работу штаб Госагентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.
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