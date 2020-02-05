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среда, 05 февраля 2020 20:06

На машину патрульных упало дерево
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Дерево упало на машину полиции
Фото: 1kr.ua
Дерево упало на машину полиции
Дерево упало на машину полиции
Дерево упало на машину полиции
Дерево упало на машину полиции

В Кривом Роге сильный ветер повалил дерево на машину патрульной полиции.

Инцидент произошел на территории Металлургического района, сообщает 1kr.ua.

Никто не пострадал.

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В служебной машине полиции было разбито заднее стекло и фары. Сотрудники 11-й пожарной части распилили дерево, чтобы освободить машину.

Начал работу штаб Госагентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.

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Дата
05
февраля

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