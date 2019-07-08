На голове пакет: женщину с сыновьями нашли мертвыми в съемной квартире

8 июля около 16.30 в Скадовске Херсонской области в арендованной квартире обнаружили мертвыми 33-летнюю женщину с сыновьями 9 и 7 лет.
У женщины на голове был полиэтиленовых пакет. Об этом сообщает "Крапка" со ссылкой на собственные источники в полиции.
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По предварительной информации, полицейских на место происшествия вызвал вызвал мужчина. Он приехал к бывшей жене и сыновьям из Голой Пристани.
Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет. Подробности будут известны позже.
В арендованном доме на ул. Геологов, 20/5 в Талалаевке на Черниговщине в кроватях нашли мертвыми 2-летнего Максима и его сестру 6-летнюю Софию. Их мать 37-летняя Людмила Синебок была повешена.
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