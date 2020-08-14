На дороге нашли тело неизвестной молодой женщины

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Ночью 14 августа на автодороге Одесса - Белгород-Днестровский, неподалеку от промтоварного рынка, нашли тело молодой женщины.

Полицейские не исключают ДТП, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Повреждения, обнаруженные на ее теле, характерны для тех, что получают в результате ДТП. Однако достоверно известно о причинах смерти женщины будет после получения выводов судебно-медицинской экспертизы", - сказано в сообщении.

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Сейчас полицейские устанавливают личность погибшей и все обстоятельства произошедшего. И просят граждан, владеющих информацией о погибшей или ставших очевидцами ее смерти, обращаться в Овидиопольский отдел полиции по телефонам: (048) 797-00-94, (097) 733-92-10 или по спецлинии "102".

На вид женщине примерно 35-40 лет, волосы русые. Она была одета в розовую клетчатую рубашку, темные джинсы, белые носки, розовые кроссовки, имела серьги в виде листьев.

В Киеве, на ул. Вышгородской, 34/1, обнаружили труп неизвестной. На вид женщине 25-30 лет. Тело находилось во дворе жилого дома между гаражами. Она сидела на земле, а спиной опиралась на стену гаража.