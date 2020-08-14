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пятница, 14 августа 2020 13:20

На дороге нашли тело неизвестной женщины
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На автодороге Одесса - Белгород-Днестровский неподалеку от промтоварного рынка нашли тело молодой женщины
Фото: facebook.com/gunp.odessa
На автодороге Одесса - Белгород-Днестровский неподалеку от промтоварного рынка нашли тело молодой женщины
На автодороге Одесса - Белгород-Днестровский неподалеку от промтоварного рынка нашли тело молодой женщины
На автодороге Одесса - Белгород-Днестровский неподалеку от промтоварного рынка нашли тело молодой женщины

Ночью 14 августа на автодороге Одесса-Белгород-Днестровский, неподалеку от промтоварного рынка, нашли тело женщины.

Полицейские не исключают ДТП, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Повреждения, обнаруженные на ее теле, характерны для тех, что получают в результате ДТП. Однако достоверно известно о причинах смерти женщины будет после получения выводов судебно-медицинской экспертизы", - сказано в сообщении.

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Сейчас полицейские устанавливают личность погибшей и все обстоятельства произошедшего. И просят граждан, владеющих информацией о погибшей или ставших очевидцами ее смерти, обращаться в Овидиопольский отдел полиции по телефонам: 0(48) 797 00 94, 0(97) 733 92 10 или по спецлинии "102".

На вид женщине примерно 35-40 лет, волосы русые. Она была одета в розовую клетчатую рубашку, темные джинсы, белые носки, розовые кроссовки, имела серьги в виде листьев.

В Киеве на ул. Вышгородской, 34/1 обнаружили труп неизвестной. На вид женщине 25-30 лет. Тело находилось во дворе жилого дома между гаражами. Она сидела на земле, а спиной опиралась на стену гаража.

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14
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