На Буковине полиция расследует массовое отравление семьи

В Черновицкой области полиция расследует массовое отравление пищевыми продуктами девяти членов одной семьи, шестеро из которых дети.

"5 сентября, в полицию поступило сообщение от дежурного врача о том, что в приемное отделение Сторожинецкой районной больницы обратились трое взрослых и шестеро детей с пищевым отравлением. Все они являются членами одной семьи", - сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

Все пострадавшие живут в селе Сруб-Комаровский Сторожинецкого района. Маленькому ребенку - всего три месяца.

По словам потерпевших, причиной их состояния могут быть просроченные продукты питания. Сейчас все они находятся в больнице под наблюдением медицинских работников. Состояние пострадавших удовлетворительное, угрозы жизни нет.

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