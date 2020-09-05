В Ровенской области отравились почти 70 школьников

На Ровенщине массовое отравление школьников. Фото: Твой город

В Ровенской области отравились 68 учеников Ясногорской общеобразовательной школы.

К правоохранителям обратился директор школы. Он рассказал, что на занятия не пришли 68 учащихся из разных классов. Кроме того, полицейские выяснили, что 11 из них обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. После оказания помощи детей отпустили, сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительной информации, отравление могли вызвать еда в столовой или вода, которая поставляется централизованно в учебное заведение.

По данному факту следователи Сарненского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Работники Госпродпотребслужбы отобрали соответствующие образцы на предмет выявления инфекции.

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Раньше в пгт. Большая Александровка Бериславского района Херсонской 3 детей от 1,5 до 3 лет попали в больницу с пищевым отравлением.