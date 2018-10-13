На бешеной скорости водитель иномарки влетел в столб: две девушки погибли, 5 госпитализированы

В Деснянском районе Киева на проспекте Ватутина неподалеку Скаймолу в ДТП погибли две девушки, еще 5 госпитализированы.

Фото: facebook

По предварительной информации, КИА поворачивала на заправку, в это время на большой скорости автомобиль Сеат летел по полосе общественного транспорта. В результате чего произошло столкновение, сообщает "Стражи Эспрессо".

От удара КИА отбросило на 70 метров вперед, а Сеат улетел в столб. В момент аварии в СЕАТ находились 6 человек. Две девушки получили травмы несовместимые с жизнью. Они исчезли до приезда врачей. Один из пассажиров вырезали спасатели из искореженного легковушки.

Водитель СЕАТ самостоятельно смог выбраться из разбитого авто и прилег на газон, где ждал скорую. Еще двух пассажиров этого автомобиля забрали медики скорой помощи. Также госпитализировали и водитель КИА. В общем пять человек с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.

"Кто там еще мне вьякне, что можно ехать как угодно и это личное дело каждого? Погибли две девушки. Человек без ног в реанимации ", пишет Влад Антонов в Facebook.

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На рассвете 13 октября произошла смертельная авария на автодороге Львов-Луцк.

22-летний водитель автомобиля "Ауди", житель с. Стоянов Радеховского района, когда выезжал на дорогу въехал в грузовик "МАН". Фура стояла припаркованная на обочине дороги.