На автовокзале мужчина упал с 3-го этажа

Во Львове ночью 14 января на ул. Стрыйской 42-летний мужчина упал с 3-го этажа и получил серьезные травмы.
Пострадавшего увидел охранник и вызвал патрульных, сообщили в пресс-службе ведомства.
"По словам охранника, мужчина упал ориентировочно с 2-3 этажа и проломил крышу магазина. Инспекторы ТОРа Роман Козовой, Юрий Стець первыми приехали на место происшествия. Они увидели мужчину, у которого из головы сильно текла кровь. Они оказали ему домедицинскую помощь и остановили кровотечение", - рассказали патрульные.
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По данным очевидцев, мужчина ходил на 3-м этаже здания автовокзала, перегнулся через перила и упал вниз. Проломив гипсокартонный потолок, он упал на пол магазина, который размещен на автостанции.
Пострадавший - житель Полтавы. Его госпитализировали с многочисленными травмами. Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
В Мариуполе Донецкой области с крыши областного драматического театра упал и погиб 37-летний мужчина. Выполнял там ремонтно-реставрационные работы.
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