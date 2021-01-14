На автовокзале мужчина упал с 3-го этажа

Во Львове ночью 14 января на ул. Стрыйской 42-летний мужчина упал с 3-го этажа и получил серьезные травмы.

Пострадавшего увидел охранник и вызвал патрульных, сообщили в пресс-службе ведомства.

Автор: facebook.com/lvivpolice Во Львове автовокзале 42-летний мужчина упал с 3-го этажа и получил серьезные травмы

"По словам охранника, мужчина упал ориентировочно с 2-3 этажа и проломил крышу магазина. Инспекторы ТОРа Роман Козовой, Юрий Стець первыми приехали на место происшествия. Они увидели мужчину, у которого из головы сильно текла кровь. Они оказали ему домедицинскую помощь и остановили кровотечение", - рассказали патрульные.

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По данным очевидцев, мужчина ходил на 3-м этаже здания автовокзала, перегнулся через перила и упал вниз. Проломив гипсокартонный потолок, он упал на пол магазина, который размещен на автостанции.

Автор: facebook.com/lvivpolice Проломив гипсокартонный потолок, он упал на пол магазина, который размещен на автостанции

Пострадавший - житель Полтавы. Его госпитализировали с многочисленными травмами. Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

В Мариуполе Донецкой области с крыши областного драматического театра упал и погиб 37-летний мужчина. Выполнял там ремонтно-реставрационные работы.