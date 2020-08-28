Мужчину заподозрили в растлении несовершеннолетнего. Фото: ternopil.te.ua

Во Львовской области полиция возбудила уголовное дело по факту развращения 50-летним мужчиной маленького мальчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

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"27 августа, в 17:05, в Николаевское отделение полиции обратилась львовянка, которая сообщила, что ее родственник, 50-летний житель одного из сел Николаевского района, совершал развратные действия в отношении ее 12-летнего сына", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "растление несовершеннолетних". Продолжается досудебное расследование. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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