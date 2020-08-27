17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана

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27 августа около 8 утра в ресторанов в центре Чернигова мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку.

Полицейские установили, что 27-летний житель Куликовского района напал на девушку в туалете. Работники заведения прибежали на крики и вызвали полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Наряд роты полиции особого назначения прибыл мгновенно, потому что нес службу неподалеку. Злоумышленника передали следственно-оперативной группе полиции. Правоохранители выяснили, что он ранее отбывал наказание за имущественное преступление", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Насильника могут посадить на 12 лет.

Продолжается досудебное расследование.

В Ужгороде Закарпатской области 26-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку. Подозреваемого задержали. Это уроженец города Золочев Львовской области, который в последнее время жил в Ужгороде.