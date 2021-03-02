Фото: npu.gov.ua

В Каховке Херсонской области 32-летнего мужчину похитили во время свидания и пытали в заброшенном доме. Ему удалось вырваться из плена и убежать.

Пострадавшего едва в сознании со связанными руками нашли на улице прохожие. Медики диагностировали у него перелом челюсти в двух местах. Когда пострадавший отошел от шока, рассказал, что гулял с девушкой в ​​парке, с которой познакомился по переписке в соцсети. У аттракционов к ним за помощью обратились трое неизвестных и попросили толкнуть автомобиль, который не заводился. Уже у машины неизвестные брызнули мужчине в лицо из газового баллончика и ударили. После чего связали, затолкали в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Об этом рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Херсонской области.

"Мужчина пришел в себя в заброшенном доме. Там его избивали четверо. Один из них обвинял потерпевшего в том, что он встречался с его девушкой. Когда злоумышленники отвлеклись, потерпевший выпрыгнул в окно 1-го этажа и выбежал на дорогу, где его и увидели прохожие", - сказано в сообщении.

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Полицейские выяснили, что потерпевший некоторое время общался с девушкой, 41-летний сожитель которой был в то время на заработках за границей. Когда он вернулся, общение завершилось. Сожитель узнал об этом и некоторое время посылал пострадавшему сообщения с угрозами. После чего организовал похищение.

"Всех участников преступления установили - зароботчанина и трех его сообщников, один из которых оказался ранее судимым за кражи. Похищение организовал именно зароботчанин, попросил свою знакомую пригласить пострадавшего на свидание в парк, где он его ждал для разговора. По словам девушки, она якобы ничего не знала о похищении", - сообщил начальник отделения полиции №1 Виктор Попов.

У подозреваемых во время обысков изъяли одежду, которая была на них в день похищения, веревку и газовый баллончик. Во время осмотра автомобиля, в котором везли пострадавшего, в салоне обнаружены следы крови.

Двум из четырех фигурантов сообщено о подозрении, местонахождение еще двух устанавливается, они скрываются. Открыты уголовные производства.

В Новотроицком на Херсонщине 46-летний мужчина похитил 23-летнего односельчанина. А бывшей жене угрожал сожжением. Заподозрив односельчанина в отношениях с бывшей женой, злоумышленник пригласил потерпевшего к себе домой под предлогом разговора. Там связал его и требовал признаться, встречается ли он с его бывшей.