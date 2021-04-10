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суббота, 10 апреля 2021 18:13

Мужчину нашли мертвым под окнами инфекционной больницы

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Мужчину нашли мертвым под окнами инфекционной больницы
В Кривом Роге 58-летний мужчина выпрыгнул из окна инфекционной больницы и погиб на месте. Фото: unian.ua

В Кривом Роге ночью 10 апреля 58-летний мужчина выпрыгнул с 3-го этажа инфекционной больницы.

По предварительной версии, пациент самостоятельно открыл окно. Тело самоубийцы обнаружили во дворе больницы. Медики констатировали смерть, сообщили в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.

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"В полицию поступило сообщение из больницы о том, что мужчина, их пациент выпрыгнул из окна на третьем этаже. Он получил травмы несовместимые с жизнью", - рассказала инспектор отдела мониторинга Криворожского ОП Оксана Лесонен.

Устанавливаются все обстоятельства этого события.

В Луцке женщина выпала из окна 4-го этажа больницы и погибла. Погибшей был 81 год. Инцидент произошел в роддоме, где обустроен госпиталь для больных коронавирусом.

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