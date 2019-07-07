Мужчина зверски убил собственных родителей

В Полтавской области сын убил и поджег родителей. Фото: Mandarin

В Полтавской области 28-летнего мужчину подозревают в убийстве собственных родителей.

В субботу, 6 июля, около 7 часов утра полиция получила информацию от ДСНС о обнаруженых во время ликвидации пожара в частном доме телах хозяев. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

"При осмотре тел мужчины и женщины, 1970 года рождения, были обнаружены следы насильственной смерти. По предварительному заключению, обе жертвы получили смертельные ранения в область шеи. В совершении особо тяжкого преступления обоснованно подозревается сын супругов, 1991 года рождения", - отметили правоохранители.

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Мужчину задержали, сейчас уже подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Мотивы и подробности преступления устанавливаются.

В селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области 5 июля нашли тело 13-летней Инны Дубик. Была изнасилована и убита. Девочка исчезла днем ​​23 июня. Пошла в магазин и не вернулась. Родители о ее исчезновении сообщили только через неделю - 29 июня. Мать уверяла, что все это время пыталась искать Инну самостоятельно.