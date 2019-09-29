Мужчина застрелился в парке

Мужчина застрелился из травматического оружия. Фото: Первый городской

В Кропивницком мужчина покончил с жизнью в парке.

Трагедия произошла днем ​​28 сентября в Долгинцевском районе города. Об этом сообщили в пресс-служба Напцолиции области.

Мужчину нашли на лавочке, он застрелился.

По словам свидетелей, мужчина сидел в парке, потом достал травматическое оружие и выстрелил в голову. Погибшему было 77 лет.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

На балконе одной из квартир по ул. Киото, 13 в Киеве застрелился мужчина. Перед этим он позвонил брату и попрощался с ним. Чтобы жена не видела - закрылся от нее и выстрелил в подбородок.