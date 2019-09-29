Мужчина застрелился в парке

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 2862
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2403
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 837
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6759
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9513
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2403
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 549
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3276
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3681
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1539
Фото
Все фото
3
4
3
5
3
Автоцистерна слетела с трассы
Автоцистерна слетела с трассы
Пьяный гонщик устроил аварию на столичной парковке
Пьяный гонщик устроил аварию на столичной парковке
Протянуло более 100 м: 17-летний парень погиб в аварии
Протянуло более 100 м: 17-летний парень погиб в аварии
Летел на бешеной скорости: показали видео смертельной аварии с участием полицейского
Летел на бешеной скорости: показали видео смертельной аварии с участием полицейского
Тракторист спровоцировал смертельное столкновение грузовика с микроавтобусом
Тракторист спровоцировал смертельное столкновение грузовика с микроавтобусом
Видео
Все видео
Под Киевом спасатели утопили в Днепре спецмашину
Под Киевом спасатели утопили в Днепре спецмашину
Учитель избил ученика на глазах у одноклассников
Учитель избил ученика на глазах у одноклассников
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
В Россия произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом
В Россия произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 450
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 603
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6003
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 сентября 2019
Просмотров: 459
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
воскресенье, 29 сентября 2019 18:17

Мужчина застрелился в парке

  Комментировать
Мужчина застрелился в парке
Мужчина застрелился из травматического оружия. Фото: Первый городской

В Кропивницком мужчина покончил с жизнью в парке.

Трагедия произошла днем ​​28 сентября в Долгинцевском районе города. Об этом сообщили в пресс-служба Напцолиции области.

Мужчину нашли на лавочке, он застрелился.

По словам свидетелей, мужчина сидел в парке, потом достал травматическое оружие и выстрелил в голову. Погибшему было 77 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина упал с моста под проезжающие автомобили

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

На балконе одной из квартир по ул. Киото, 13 в Киеве застрелился мужчина. Перед этим он позвонил брату и попрощался с ним. Чтобы жена не видела - закрылся от нее и выстрелил в подбородок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина застрелился в парке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
сентября

В опасности каждый: человек с бешенством боится пить воду

"Сделали такую ступеньку ниже - и косили из оружия" - сегодня День памяти жертв Бабыного Яру

Глухой мужчина победил в шоу "Танцы со звездами"

Леху Валенсе - 75: президент-электрик, лауреат Нобелевской премии мира и гомофоб

Самое читаемое
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
25
 2 Просмотров: 228250
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 17352
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
9
 Просмотров: 16237
В оккупированый Крым восстановят пассажирские перевозки - министр
В оккупированый Крым восстановят пассажирские перевозки - министр 1 Просмотров: 8883
В Украине родились сиамские близнецы
В Украине родились сиамские близнецы Просмотров: 8784
Происшествия
В известной украинской спортсменки угнали новый автомобиль
В известной украинской спортсменки угнали новый автомобиль Просмотров: 54
Халатность врачей привела к смерти 14-летней девочки
Халатность врачей привела к смерти 14-летней девочки Просмотров: 1017
Автоцистерна слетела с трассы
Автоцистерна слетела с трассы
3
 Просмотров: 531
Легковушка с пассажиром в багажнике протаранила забор, есть погибший
Легковушка с пассажиром в багажнике протаранила забор, есть погибший Просмотров: 2871
Из дома похитили полмиллиона гривен
Из дома похитили полмиллиона гривен Просмотров: 1998
Больше всего комментируют
5
"Зеленский не понимает, куда должен вести страну" - правозащитник
4
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
4
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
2
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
2
"Путь к прорыву": в Польше отреагировали на решение Украины о эксгумации
Голосов: 572
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua