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вторник, 13 августа 2019 18:12

Мужчина задушился резинкой для крепления багажа

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Мужчина задушился резинкой для крепления багажа
На Харьковщине 62-летний мужчина задушил себя резинкой для крепления багажа. Тело нашли в "Москвиче". Фото - Твой город

В поселке Рогань на Харьковщине 62-летний мужчина задушил себя резинкой для крепления багажа.

Самоубийство произошло вечером 12 июля. Тело нашли в автомобиле "Москвич", пишет NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Предварительно, на теле мужчины не нашли следов насильственной смерти. Его отправили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Все обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

В селе Екатериновка на Харьковщине повесились двое братьев 59 и 63 лет. Мертвыми их в сарае нашел родственник. Он рассказал, что накануне младший из погибших узнал, что у него онкологическое заболевание.

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