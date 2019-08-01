Мужчина выпрыгнул с 10 этажа из-за обыска в его квартире

В Киеве мужчина выпрыгнул с 10 этажа жилого дома.
Трагедия произошла в Святошинском районе по адресу улица Львовская, 22 Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Как отмечается, инцидент произошел во время следственных действий. В квартире киевлянина проводился обыск в рамках расследования уголовного производства. В помещении обнаружили вещества, похожие на кокаин.
"Во время следственного действия мужчина, у которого проводили обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон - и прыгнул с 10 этажа", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 17-летняя девушка прыгнула под поезд
От полученных травм мужчина погиб.На месте работают сотрудники департамента Внутренней безопасности Нацполиции, прокуратуры и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции. О событии также сообщено представителей Государственного бюро расследований.
Переглянути цей допис в Instagram
У Києві чоловік під час слідчої дії вистрибнув із 10 поверху Від отриманої травми він загинув. На місці працюють співробітники департаменту внітрішньої безпеки Нацполіції, прокуратури та слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції. Про подію також повідомлено представників Державного бюро розслідувань. Санкціонована судом слідча дія у помешканні киянина проводилася в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального колексу України. У квартирі виявили речовини, схожі на кокаїн і екстазі. Усе це відправлять на експертизу. Під час слідчої дії чоловік, у якого проводили обшук, відштовхнув оперативника, вибіг на балкон - і стрибнув із 10 поверху. На місці події працюють співробітники департаменту внітрішньої безпеки Нацполіції та слідчо-оперативна група. Буде проведена службова перевірка дій поліцейських, які були залучені для проведення обшуку. Відділ комунікаціі поліції Києва Національна поліція України
В Ужгороде у здания прокуратуры и хозяйственного суда, неизвестный мужчина пытался себя поджечь. Получил сильные ожоги тела.
Комментарии