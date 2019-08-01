Мужчина выпрыгнул с 10 этажа из-за обыска в его квартире

В Киеве мужчина выпрыгнул с 10-го этажа. Фото: Нацполиция

В Киеве мужчина выпрыгнул с 10 этажа жилого дома.

Трагедия произошла в Святошинском районе по адресу улица Львовская, 22 Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как отмечается, инцидент произошел во время следственных действий. В квартире киевлянина проводился обыск в рамках расследования уголовного производства. В помещении обнаружили вещества, похожие на кокаин.

"Во время следственного действия мужчина, у которого проводили обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон - и прыгнул с 10 этажа", - говорится в сообщении.

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От полученных травм мужчина погиб.На месте работают сотрудники департамента Внутренней безопасности Нацполиции, прокуратуры и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции. О событии также сообщено представителей Государственного бюро расследований.

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