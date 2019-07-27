Мужчина вез в Киев гранатомет

Водитель не смог объяснить, для чего ему гранатомет. Фото: полиция

Патрульные при осмотре автомобиля на въезде в Киев обнаружили в багажнике предмет, похожий на ручной противотанковый гранатомет.

"Сегодня, около 12:00, на одесском КП (въезд в Киев) патрульные остановили водителя автомобиль Skoda из-за технической неисправности его автомобиля", - сообщает патрульная полиция в Facebook.

Во время общения с патрульными человек заметно нервничал. Полицейские решили провести поверхностную проверку его транспортного средства.

"Интуиция инспекторов не подвела, в багажнике автомобиля патрульные обнаружили предмет, похожий РПГ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали торговца оружием с большим арсеналом

Мужчина не смог внятно объяснить, откуда у него гранатомет, что он хотел с ним сделать и куда именно везет.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу, для установления всех обстоятельств и выяснения происхождения обнаруженного предмета, и последующей квалификации действий мужчины.

Сотрудники ГБР задержали военнослужащего Нацгвардии, который продавал пистолеты.