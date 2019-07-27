Мужчина вез в Киев гранатомет

Патрульные при осмотре автомобиля на въезде в Киев обнаружили в багажнике предмет, похожий на ручной противотанковый гранатомет.
"Сегодня, около 12:00, на одесском КП (въезд в Киев) патрульные остановили водителя автомобиль Skoda из-за технической неисправности его автомобиля", - сообщает патрульная полиция в Facebook.
Во время общения с патрульными человек заметно нервничал. Полицейские решили провести поверхностную проверку его транспортного средства.
"Интуиция инспекторов не подвела, в багажнике автомобиля патрульные обнаружили предмет, похожий РПГ", - говорится в сообщении.
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Мужчина не смог внятно объяснить, откуда у него гранатомет, что он хотел с ним сделать и куда именно везет.
На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу, для установления всех обстоятельств и выяснения происхождения обнаруженного предмета, и последующей квалификации действий мужчины.
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