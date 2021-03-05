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пятница, 05 марта 2021 15:02

Мужчина вернул сумку с пенсиями, которую потеряла почтальон

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Мужчина вернул сумку с пенсиями, которую потеряла почтальон
На Херсонщині поліцейські розшукали майже 30 тис. грн. пенсійних грошей, які загубила листоноша. Фото: pixabay.com

В одном из сел Верхнерогачицкой территориальной общины на Херсонщине почтальон потеряла сумку с почти 30 тыс. грн пенсионных выплат. Женщина точно не знала, потеряла маленькую сумку с деньгами, или ее незаметно вытащили из большой сумки, где находились газеты и письма.

Выяснилось, деньги нашел местный житель. Сначала решил оставить себе. А когда узнал, кому они предназначались - вернул. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Почтальон была в отчаянии, ведь в тот день не могла выдать людям пенсии. Работники полиции почти поминутно установили места, где была женщина, опросили жителей населенного пункта. Почтальон пояснила, что маленькая сумка с деньгами могла выпасть из ее большой сумки, когда она на улице перед домом доставала корреспонденцию. Правоохранители тщательно осмотрели улицу, опросили ее жителей, но денег никто не находил. Некоторые из жителей вспомнили, что в промежуток времени, когда почтальон разносила деньги, видели в селе неместный автомобиль. Установили его владельца, который оказался жителем соседнего села", - рассказали в полиции.

Мужчина рассказал, что ехал на авто и обратил внимание на сумку, которая лежала у дороги. Когда увидел внутри деньги, решил забрать себе. По его словам, он не знал, что это пенсионные выплаты.

Сумку с документами и почти $40 тыс. жительница Бердичева забыла в маршрутке. На следующий день ей позвонил мужчина и предложил встретиться. Мужчина отдал ей сумку с деньгами, но не взял ни копейки вознаграждения. Впоследствии выяснилось, что великодушный человек - бывший грабитель, который к тому же отбывает наказание в колонии.

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Дата
05
марта

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