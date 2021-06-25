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пятница, 25 июня 2021 12:01

Мужчина в магазине порезал жену с 12-месячной дочерью - СМИ

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Мужчина в магазине порезал жену с 12-месячной дочерью - СМИ
В Днепре мужчина напал с ножом на жену с 12-месячной дочерью. Фото: скриншот с видео

В Днепре на Европейской площади мужчина напал на жену с 12-месячной дочерью.

Обоим нанес удары ножом. Пострадавших забрала "скорая", пишет "Х** Днепр".

Отмечается, что инцидент произошел в магазине Kaktus. После содеянного мужчина скрылся с места.

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Полиция разыскивает мужчину. Мать с ребенком госпитализировали в областную детскую больницу.

В Николаевской области мужчина облил кислотой жену и 12-месячную дочь. 15-летний сын женщины бросился на защиту матери и также получил ожоги. Он вызвал "скорую", родных и соседей.

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Дата
25
июня

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