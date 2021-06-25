Мужчина в магазине порезал жену с 12-месячной дочерью - СМИ

В Днепре на Европейской площади мужчина напал на жену с 12-месячной дочерью.
Обоим нанес удары ножом. Пострадавших забрала "скорая", пишет "Х** Днепр".
Отмечается, что инцидент произошел в магазине Kaktus. После содеянного мужчина скрылся с места.
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Полиция разыскивает мужчину. Мать с ребенком госпитализировали в областную детскую больницу.
В Николаевской области мужчина облил кислотой жену и 12-месячную дочь. 15-летний сын женщины бросился на защиту матери и также получил ожоги. Он вызвал "скорую", родных и соседей.
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