Мужчина в магазине порезал жену с 12-месячной дочерью - СМИ

В Днепре мужчина напал с ножом на жену с 12-месячной дочерью. Фото: скриншот с видео

В Днепре на Европейской площади мужчина напал на жену с 12-месячной дочерью.

Обоим нанес удары ножом. Пострадавших забрала "скорая", пишет "Х** Днепр".

Отмечается, что инцидент произошел в магазине Kaktus. После содеянного мужчина скрылся с места.

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Полиция разыскивает мужчину. Мать с ребенком госпитализировали в областную детскую больницу.

В Николаевской области мужчина облил кислотой жену и 12-месячную дочь. 15-летний сын женщины бросился на защиту матери и также получил ожоги. Он вызвал "скорую", родных и соседей.