Мужчина упал с колеса обозрения

Парень сорвался с колеса обозрения в Железном Порту Фото: khersonline.net

В Железном Порту Херсонской области 21-летний местный житель упал с неработающего колеса обозрения и находится в коме.

Парень на глазах отдыхающих взялся быстро карабкаться вверх, вероятно демонстрировал перед кем-то силу. У него быстро устали руки и юноша сорвался вниз с высоты около 10 м, сообщает Типичный Херсон.

Очевидцы его падения позвонили в скорую и бригада забрала пострадавшего в районную больницу. На момент ее приезда каскадер уже находился в коме. Имеет повреждения внутренних органов и ушиб головного мозга. Выживет парень или нет, медики не прогнозируют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла

На Херсонщине задержали 37-летнюю женщину, которая травила клофелином отдыхающих на черноморских курортах. Жертвами злоумышленницы стали 65-летний гражданин Германии и 33-летний житель Херсона. Женщина подсыпала в напитки мужчин сильнодействующий медицинский препарат. Когда жертвы теряли сознание, она забирала их мобильные телефоны, деньги и золотые украшения. Оба мужчины погибли, по предварительной причине, вследствие большой дозы препарата в сочетании с алкоголем.