Клофелинщица травила отдыхающих на курортах

На Херсонщине задержали 37-летнюю женщину, которая травила клофелином отдыхающих на черноморских курортах. Жертвами злоумышленницы стали 65-летний гражданин Германии и 33-летний житель Херсона.

Женщина подсыпала в напитки мужчин сильнодействующий медицинский препарат. Когда жертвы теряли сознание, она забирала их мобильные телефоны, деньги и золотые украшения. Оба мужчины погибли, по предварительной причине, вследствие большой дозы препарата в сочетании с алкоголем. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Преступления произошли в курортном Скадовске 14 июля и в селе Железный Порт 16 июля. Тела обоих мужчин без видимых следов насильственной смерти обнаружили в номерах отелей. В комнатах были бутылки из-под шампанского и окурки сигарет со следами женской помады. Полицейские предположили, что мужчины умерли неслучайно. У обоих исчезли золотые украшения, дорогие мобильные телефоны и деньги.

"За четыре дня полицейские установили личность подозреваемой и тем самым, возможно, предупредили следующие убийства. Оперативники узнали, что в ночь преступлений потерпевшие знакомились в ночных клубах с женщиной, которую затем приводили в отель. Проанализировав записи с камер видеонаблюдения, стало понятно, что в обоих случаях с мужчинами была одна и та же женщина. Благодаря составленному фотопортрету, была установлена ​​личность подозреваемой. Ею оказалась уроженка Хабаровского края, которая в настоящее время проживает в Каховском районе. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась", - сообщил начальник полиции Херсонщины Артур Мериков.

Фото: hr.npu.gov.ua

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Кроме этого, полицейские выяснили, что подозреваемая женщина снимала в частном доме комнату вместе с подозрительным мужчиной, который также может быть причастен к совершенным преступлениям. Оперативники установили его личность. Это 41-летний ранее судимый за наркопреступления житель Каховского района. Фигурантов преступлений полицейские задержали по месту их проживания. Во время обыска изъяли вещественные доказательства - мобильные телефоны и золотые украшения жертв.

Подозреваемая рассказала, что медицинский препарат для "усыпления" потенциальных жертв она приобрела в аптеке. Состоятельных мужчин подыскивала в кафе и ночных клубах. После знакомства она предлагала провести часть вечера у них в отеле. Там она незаметно подсыпала в алкоголь мужчин сильнодействующий медицинский препарат, который, возможно, и привел к их смерти. Назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, в том числе токсикологическая.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства. Женщину задержали. Работники полиции проверяют ее на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Херсонщины и других областей Украины.

Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт по 7 участникам преступной группы, которые травили и грабили людей в Киеве.