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вторник, 25 августа 2020 13:45

Мужчина умер в очереди на границе

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Мужчина умер в очереди на границе
Украинец собирался пересечь границу на грузовике и ждал своей очереди на проезд. Фото: ГНСУ

У пункта пропуска "Ягодин" на украинско-польской границе в очереди умер человек.

Он не дожил до приезда медиков, пишут "Волинські новини".

Украинец собирался пересечь границу на грузовике и ждал своей очереди на проезд.

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Внезапно мужчине стало плохо - и он начал жаловаться на боль в груди. К нему вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался еще до прибытия медиков.

Умершим оказался житель села Пролиски Бориспольского района. Мужчина находился в очереди возле пропускного пункта "Ягодин", а именно на территории села Старовойтово.

Украина привлекла необходимые ресурсы и силы для усиления охраны границы с Беларусью. Сейчас ситуация на границе спокойная, сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко.

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