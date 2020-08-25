Мужчина умер в очереди на границе

Украинец собирался пересечь границу на грузовике и ждал своей очереди на проезд. Фото: ГНСУ

У пункта пропуска "Ягодин" на украинско-польской границе в очереди умер человек.

Он не дожил до приезда медиков, пишут "Волинські новини".

Украинец собирался пересечь границу на грузовике и ждал своей очереди на проезд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев

Внезапно мужчине стало плохо - и он начал жаловаться на боль в груди. К нему вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался еще до прибытия медиков.

Умершим оказался житель села Пролиски Бориспольского района. Мужчина находился в очереди возле пропускного пункта "Ягодин", а именно на территории села Старовойтово.

Украина привлекла необходимые ресурсы и силы для усиления охраны границы с Беларусью. Сейчас ситуация на границе спокойная, сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко.