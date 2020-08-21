На украинско-белорусской границе усилили охрану

Границe с Белоруссией контролируют усиленно. Фото: ГНСУ в Facebook

Украина привлекла необходимые ресурсы и силы для усиления охраны границы с Беларусью.

Сейчас ситуация на границе спокойная, сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко.

"Границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, поскольку ситуация в этой стране беспокойная. После начала эскалации ситуации в Беларуси мы перешли на усиленный режим", - сказал Демченко.

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По его словам, на данный момент никаких нестандартных ситуаций или провокаций украинские пограничники не фиксируют. Также не наблюдали перемещения военной техники на территории Беларуси.

Демченко добавил, что сейчас на границе работают 7 пунктов пропуска, ежедневно ее пересекают 4-5 тысяч человек.

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Люди отказываются признавать результаты президентских выборов. Центризбирком страны заявляет, что в 6-й раз победил 65-летний Александр Лукашенко. Он на этом посту 26 лет. В оппозиционерки 37-летней Светланы Тихановськой - 9,9%. Против людей применяют водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Спецназовцы стреляют резиновыми пулями.