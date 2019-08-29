Мужчина убил и бросил в колодец воспитательницу детсада

Правоохранители нашли пенсионерку в колодце Фото: odesa.znaj.ua

В Одесской области 65-летнюю жительницу села Нерубайское Беляевского района нашли убитой в колодце во дворе дома.

С заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратилась ее дочь. Она сообщила, что мать не отвечает на телефонные звонки, по месту жительства. На работе отсутствует, пишут Факты.

Правоохранители нашли пенсионерку в колодце.

За несколько дней до этого ее видели с мужчиной, значительно моложе ее. Он приходил к ней на работу, а также помогал дома по хозяйству. Когда женщина пропала, неизвестный больше не появлялся.

В течение суток полицейским удалось установить личность мужчины. Им оказался 39-летний одессит - давний знакомый убитой, который признался, что долгое время они не общались с потерпевшей. Вспомнил он о женщине из-за финансовых затруднений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рецидивист убил пенсионерку и выбросил ее тело в колодец

"Пообщавшись с женщиной несколько дней, он попросил у неё взаймы $ 200, но получил отказ. Рассердившись, подозреваемый задушил ее, забрал мобильный телефон, снял с тела ювелирные украшения, а тело бросил в колодец", - рассказали в полиции.

28 августа правонарушитель задержан. Мужчине грозит пожизненное заключение.

В Кодыме Одесской области 53-летнюю женщину нашли мертвой в колодце. Ей одел на голову мешок и утопил 39-летний брат зятя, сообщили в отделе коммуникации областной полиции. "Мужчина поссорился с тещей своего брата. Надел ей на голову мешок и бросил в колодец. Свидетелем этого беспредела был зять женщины, но помочь в беде он не смог из-за чрезмерного опьянения", - говорится в сообщении.