На голову надели мешок: в колодце утопили женщину

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В Кодыме Одесской области 53-летнюю женщину нашли мертвой в колодце.

Ей одел на голову мешок и утопил 39-летний брат зятя, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина поссорился с тещей своего брата. Надел ей на голову мешок и бросил в колодец. Свидетелем этого беспредела был зять женщины, но помочь в беде он не смог из-за чрезмерного опьянения", - говорится в сообщении.

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Полицейские достали женщину из колодца уже без признаков жизни. Согласно заключению судмедэксперта, причина ео смерти - утопление.

Подозреваемого разыскали на железнодорожном вокзале в городе Кодыма. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

В селе Чернилява Яворивского района Львовской области утопили в колодце 74-летнюю женщину. Ее дом сожгли.