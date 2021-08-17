Мужчина разгромил сельхозтехнику на чужом поле

На Херсонщине мужчина устроил погром и стрельбу в поле.

Инцидент произошел на территории Зеленоподской территориальной общины Каховского района, сообщают в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

Мужчина на белом "Линкольне" приехал на поле и начал угрожать рабочим. Он заявил, что их работодатель должен ему деньги.

Нападавший металлическим прутком разбил сельскохозяйственную технику, после чего достал из машины карабин и сделал несколько выстрелов вверх. Рабочие испугались и спрятались.

Автор: Нацполиция

Водитель "Линкольна" пытался уйти от полиции, но оперативники заблокировали внедорожник и задержали его. В автомобиле нашли карабин с тепловизором, гильзы, глушитель, металлический прут и мобильные телефоны. Все это направили на экспертизу.

Автор: Нацполиция

Хулиганом оказался 36-летний житель Новой Каховки. Ранее судимый за грабеж, угрозу убийством и незаконное завладение транспортным средством.

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Он хотел отомстить своему компаньону по агробизнесу, который якобы поставляет ему некачественные товары и постоянно должен деньги. Планировал повредить сельскохозяйственную технику, но точно не знал, какое поле принадлежит компаньону. Однако повредил имущество другого фермера.

Автор: Нацполиция

Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

В Скадовском районе Херсонской области неизвестные напали на охранника автохозяйства одного из фермерских хозяйств и похитили технику на 70 тыс. грн. Злоумышленники били мужчину, угрожали топором отрубить пальцы, если он не скажет в каком ангаре хранят технику, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.