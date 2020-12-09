Били и угрожали отрубить пальцы: банда напала на ферму

В Скадовском районе Херсонской области неизвестные напали на охранника автохозяйства одного из фермерских хозяйств и похитили технику на 70 тыс. грн.

Злоумышленники били мужчину, угрожали топором отрубить пальцы, если он не скажет в каком ангаре хранят технику, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грабители в масках ворвались в дом и пытали семью

Фото: npu.gov.ua

"В полицию обратился владелец сельского хозяйства. Он рассказал, что накануне вечером в сторожку охранника зашли несколько неизвестных граждан. Злоумышленники повалили его на пол и угрожая отрубить топором пальцы, выпытали в котором из ангаров хранятся сельскохозяйственные принадлежности. После этого незнакомцы завладели опрыскивателем, культиватором, боронами , дизельгенератором и 20-литровой канистрой с маслом ", - говорится в сообщении.

По словам начальника управления уголовного розыска областного главка полиции Дениса Каримова, охранник рассказал инспекторам, что во время нападения злоумышленники обращались друг к другу по прозвищам и некоторые из них потерпевший запомнил.

Правоохранители выяснили, что нападение совершили пятеро жителей села возле которого расположена ферма, в возрасте от 24 до 41 лет. Во время обыска у них изъяли часть техники. Масло и генератор злоумышленники уже успели продать, а деньги потратить.

В день нападения злоумышленники вместе отдыхали и употребляли спиртные напитки. Деньги кончились и компания вспомнила, что неподалеку в поле один из фермеров сохраняет технику, которую можно быстро продать. Теперь им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В селе Украинка Белогорского района Хмельницкой области группа преступников напала на семью фермера. Злоумышленники связали 64-летнего хозяина дома, его 62-летнюю жену и 41 -летнего сына и, применяя к ним пытки в виде горячего утюга, кипятка и молотка, требовали деньги. Получив желаемое, они покинули дом.