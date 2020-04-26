Мужчина расправился с 33-летним зятем: мотив шокировал

В поселке Верхняя Озеряна на Харьковщине 59-летний мужчина убил 33-летнего зятя, потому что тот просил не обижать его жену.

Тело мужчины с ножевым ранением в сердце нашли на огороде. По словам тещи погибшего, ее бывший муж и зять постоянно ссорились, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: hk.npu.gov.ua На Харьковщине 59-летний мужчина убил 33-летнего зятя

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 26-летний мужчина жестоко расправился с тещей и "похоронил" в канаве

"33-летний мужчина пришел к своему тестю поговорить. Он хотел предупредить, чтобы он не обижал свою дочь. Между родственниками возникла ссора, которая переросла в драку. Внезапно хозяин дома схватил кухонный нож, нанес мужчине удар в область сердца и скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался", - рассказал начальник Харьковского отдела полиции Александр Козленко.

Автор: hk.npu.gov.ua 33-летний мужчина пришел к своему просить, чтобы тот не оскорблял свою дочь. И получил кухонным ножом в сердце

Следователи открыли уголовное производство. Подозреваемого задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В курортном поселке Сходница, что на Львовщине, 51-летний мужчина из ружья застрелил 33-летнего. Убитый - бывший сожитель дочери стрелка. Пострадавший скончался на месте происшествия от огнестрельного ранения в голову.