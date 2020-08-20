Мужчина проломил сожительнице череп и пытался запутать следователей

В Киеве 39-летний мужчина проломил череп 43-летней сожительнице. А потом пытался запутать следователей. Женщина - в больнице, мужчину задержали. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве 39-летний мужчина проломил череп 43-летней сожительнице. Все произошло в квартире на ул. Оноре де Бальзака, где проживает пара.

Женщину без сознания доставили в больницу. Мужчину задержали, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"Медики "скорой" сообщили, что госпитализировали 43-летнюю женщину без сознания с открытой черепно-мозговой травмой. В квартире правоохранители обнаружили гражданского мужа потерпевшей. Он пытался нас запутать: сначала рассказывал, что женщина пришла с улицы с телесными повреждениями. Потом сообщил, что она упала и ударилась головой. Однако при осмотре квартиры мы обнаружили кровь во всех комнатах. Поэтому по совокупности собранных материалов и доказательств мы задержали 39-летнего киевлянина", - рассказал следователь Деснянского управления полиции Борис Чижико.

Следователи открыли уголовное производство. Фигуранту сообщено о подозрении. На время досудебного расследования он будет находиться под стражей. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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