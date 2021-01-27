Мужчина повесил на дереве собаку и бросался на полицейских

Когда полицейские зашли к заявителю во двор Фото: narodna-pravda.ua

На Херсонщине местный житель ложно заявил на соседа, что тот хранит наркотики.

Когда полицейские зашли к заявителю во двор, увидели повешенного на дереве собаку, сообщили в Пресс-служба полиции Херсонской области.

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"27 января поступило сообщение от жителя одного из сел, что его сосед хранит около 30 килограммов наркотических веществ. Сообщение о хранении наркотиков не подтвердилось, поэтому полицейские решили пообщаться с заявителем. В его дворе они увидели повешенного на ветке дерева собаку. На вопрос полицейских, что случилось с животным, мужчина агрессивно ответил, что это его собака и он может делать с ним то, что захочет. Мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения и начал бросаться на полицейских, провоцировал конфликт ", - сказано в сообщении.

На мужчину составили административные материалы. Тело собаки отправили на экспертизу.

В Одессе полицейский упал с высоты во время задержания 31-летнего мужчины. Происшествие случилось 23 ноября на ул. Достоевского. Нарушитель взяв с собой топор, нож и сапу, вылез на гараж в частном секторе, начал разбирать дымоход и бросать кирпичи в близлежащие дома и автомобили.